Слово и дело

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Антон Шагин передал амуницию спецназу в зоне СВО в рамках проекта «Все для Победы!»

Антон Шагин передал амуницию спецназу в зоне СВО в рамках проекта «Все для Победы!»

Звезда фильма «Молот» Антон Шагин принял участие в проекте «Все для Победы!» ОНФ и отправил гуманитарную помощь военнослужащим спецназа, отстаивающим интересы РФ в зоне СВО.

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