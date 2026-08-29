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Копилка советов на каждый день

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Как правильно чистить уши?

Как правильно чистить уши?

Мало кто знает, но нас самом деле ушная сера вовсе не является грязью, именно поэтому не нужно ее стараться тщательно вычистить из своих ушей.

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