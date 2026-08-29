Как правильно чистить уши?

Мало кто знает, но нас самом деле ушная сера вовсе не является грязью, именно поэтому не нужно ее стараться тщательно вычистить из своих ушей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Самый благоприятн...
- Самый благоприятн...
- ЛС Лечим горло и нос...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым