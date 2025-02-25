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ПВО России нейтрализует украинский беспилотник над Курской областью

ПВО России нейтрализует украинский беспилотник над Курской областью

Министерство обороны РФ сообщило об успешной нейтрализации украинского беспилотника средствами ПВО над Курской областью.

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