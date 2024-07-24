Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 857 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Горский Виктор
    Александр, а вы что не знали что Васнецов - монархист до мозга костей? С какого бодуна он станет для них что-то делат...В СССР не было ми...
  • Александр
    Чушь.Все мои родственники спокойно покинули деревню до всеобщей паспортизации.Уже в 30-е годы городское население поп...В СССР не было ми...
  • Александр
    Не врите.Государство финансирует лечение детей и никакой нужды собирать на это деньги нет и близко.Не кормите жуликов.В СССР не было ми...

Как так вышло, что "сверхдержава" США испугалась двух простых ребят из России, признав их угрозой национальной безопасности

Как так вышло, что "сверхдержава" США испугалась двух простых ребят из России, признав их угрозой национальной безопасности

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. На днях информационное пространство России всколыхнула новость о том, что МИНФИН США ввёл санкции против двух наших соотечественников (Денис Дегтяренко и Юлия Панкратова), посчитав их, ни много ни мало, угрозой своей национальной безопасности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх