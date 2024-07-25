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Глумящийся художник-либерал на суде заявил, что раскаялся и просит прощения

Глумящийся художник-либерал на суде заявил, что раскаялся и просит прощения

Либеральный уличный художник Егор Холтов из Ульяновска, в квартире которого ранее был проведен обыск, а затем возбуждено по делу об оскорблении чувств верующих, на суде заявил о признании вины и попросил о прощении.

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Комментарии
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СК
Степан Капуста
Пусть заключает контракт с МО. А там, можно посмотреть.
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