Телебашня в Симферополе напомнит о Дне памяти погибших журналистов Сегодня, 15 декабря, симферопольская башня покажет на медиафасаде надпись «День памяти погибших журналистов» и изображение свечи.
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Телебашня в Симферополе напомнит о Дне памяти погибших журналистов Сегодня, 15 декабря, симферопольская башня покажет на медиафасаде надпись «День памяти погибших журналистов» и изображение свечи.