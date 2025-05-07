INSIDER-T: Москва официально отказала Трампу остановить СВО по линии фронта

Москва отказала Трампу остановить СВО… звучит дико! Где Трамп и где Россия… отказать ему нужно в возможности совать нос в наши дела!

Evgenija Palette

ИСТИНА! И чего ПУТАЕТСЯ ПОД НОГАМИ ЭТОТ ТАНЦОР И КРИВЛЯКА?... КТО ТАКОЙ? ЛЕЗЕТ ИЗ КОЖИ, ЧТОБЫ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА НА СЕБЯ В АМЕРИКЕ ЗАКРЫТЬ?...