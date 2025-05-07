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Царьград

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INSIDER-T: Москва официально отказала Трампу остановить СВО по линии фронта

INSIDER-T: Москва официально отказала Трампу остановить СВО по линии фронта

Россия ответила отказом на предложение президента США остановить СВО на нынешней линии фронта, сообщает телеграм-канал INSIDER-T.

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
Москва отказала Трампу остановить СВО… звучит дико! Где Трамп и где Россия… отказать ему нужно в возможности совать нос в наши дела!
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13 час.
Evgenija Palette
ИСТИНА! И чего ПУТАЕТСЯ ПОД НОГАМИ ЭТОТ ТАНЦОР И КРИВЛЯКА?... КТО ТАКОЙ? ЛЕЗЕТ ИЗ КОЖИ, ЧТОБЫ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА НА СЕБЯ В АМЕРИКЕ ЗАКРЫТЬ?...
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11 час.
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