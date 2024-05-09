В Липецкой области в рамках Всероссийской акции «Я помню! Я горжусь! Служу России!» сотрудник конвойного батальона рассказал о своей прапрабабушке-фронтовике

Когда шла Великая Отечественная война, на свете не было ни меня, ни моих родителей. Но я много слышал о войне, ведь горе и беда не обошли стороной моих близких, война вошла в каждый дом.
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