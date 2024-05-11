Такого вы никогда не слышали, но надо сделать поправку на американскую систему образования и англосаксонскую манеру воровать чужие победы, переписывать историю под потребности текущего момента.
Сумасшедший Белый дом выдал сенсационную версию Второй Мировой войны. Присядьте, чтобы не упасть...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Рожков
Белый дом мОгёт...
Ответить
14 час.
Александр Рожков
А зато у нас истинная трактовка истории!!! Мы правдиво говорим, что вопреки большевистскому руководству, не смотря на проклятых нкеведешников, занимавшихся только поиском врагов, народ, в основном раскулаченные и другие пострадавшие от советской власти патриоты, заваливая врага своими трупами, одержали великую победу!! Наш выдающийся из самых выдающихся кинорежиссеров, Михалков, как и другие наши современные режиссеры правдиво показывают это в своих высокохудожественных фильмах, воспитывая молодежь на презрении ко всему советскому наследию! Результаты такого воспитания мы постоянно видим в сводках МВД!!!!
Ответить
13 час.
Свежие комментарии