Сумасшедший Белый дом выдал сенсационную версию Второй Мировой войны. Присядьте, чтобы не упасть...

Александр Рожков

А зато у нас истинная трактовка истории!!! Мы правдиво говорим, что вопреки большевистскому руководству, не смотря на проклятых нкеведешников, занимавшихся только поиском врагов, народ, в основном раскулаченные и другие пострадавшие от советской власти патриоты, заваливая врага своими трупами, одержали великую победу!! Наш выдающийся из самых выдающихся кинорежиссеров, Михалков, как и другие наши современные режиссеры правдиво показывают это в своих высокохудожественных фильмах, воспитывая молодежь на презрении ко всему советскому наследию! Результаты такого воспитания мы постоянно видим в сводках МВД!!!!