Сумасшедший Белый дом выдал сенсационную версию Второй Мировой войны. Присядьте, чтобы не упасть...

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Закон и Порядок

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Такого вы никогда не слышали, но надо сделать поправку на американскую систему образования и англосаксонскую манеру воровать чужие победы, переписывать историю под потребности текущего момента.

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Комментарии
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Александр Рожков
Белый дом мОгёт...
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14 час.
Александр Рожков
А зато у нас истинная трактовка истории!!! Мы правдиво говорим, что вопреки большевистскому руководству, не смотря на проклятых нкеведешников, занимавшихся только поиском врагов, народ, в основном раскулаченные и другие пострадавшие от советской власти патриоты, заваливая врага своими трупами, одержали великую победу!! Наш выдающийся из самых выдающихся кинорежиссеров, Михалков, как и другие наши современные режиссеры правдиво показывают это в своих высокохудожественных фильмах, воспитывая молодежь на презрении ко всему советскому наследию! Результаты такого воспитания мы постоянно видим в сводках МВД!!!!
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13 час.

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