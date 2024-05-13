Азия и Европа усилили зависимость от импорта российских удобрений

На фоне роста цен на газ вследствие введения коллективным Западом беспрецедентных санкций против России началось перераспределение энергетического рынка, Азия и Европа стали закупать еще больше российских удобрений, пишет РИА Новости.
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