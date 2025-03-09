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Тряхнуть стариной: как и с чем носить винтажные пиджаки и платья

Тряхнуть стариной: как и с чем носить винтажные пиджаки и платья

Фото: Соцсети У вас в гардеробе много вещей, которые раньше принадлежали вашей маме, а то и бабушке? А может быть, вы любите пройтись по «блошкам», чтобы найти новое сокровище, которое, возможно, старше вас? Винтаж — это не просто мода, а способ добавить в образ глубину, историю и неповторимый стиль.

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