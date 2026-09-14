Житель Алтая вложил сбережения матери в надежде разбогатеть на инвестициях

Все началось со звонка неизвестного, предложившего мужчине дополнительный заработок В Майминском районе 50-летний мужчина вместе со своей пожилой матерью лишился почти 550 тысяч рублей, пытаясь заработать на инвестициях.
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