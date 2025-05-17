Одна комната - 15 соседей: история москвича, убившего квартирного рейдера

Москвича, убившего квартирного рейдера, выпустили из СИЗО под домашний арест.60-летний Андрей Васильев, обвиняемый в убийстве одного из "профессиональных соседей", вышел из-под стражи после решения Симоновского суда Москвы.
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