wondering if there be a bounce E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI_DL:NQ1! dr_mr we are try to see how does this go - long it doens look like at all BUT might be a supreise in any case ill gamble on a short SHORT ;P .
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