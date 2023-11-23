Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Инклюзивности маловато

Инклюзивности маловато

– Генерал, мы готовы выслушать ваши жалкие оправдания причин того, что Израиль до сих пор вынужден обороняться в одиночку против всего арабского мира! Мы дали вам полномочия, людей, технику, вы можете творить всё, что угодно, не опасаясь суда Божьего, а вместо этого мы наблюдаем Содом и Гоморру в процессе их уничтожения гневом Божьим! – Но, сэр, мы ведь объясняли.

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