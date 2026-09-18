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Россия протестует против поставок Британией вооружений Украине

Россия протестует против поставок Британией вооружений Украине

МИД России предупредил, что британские военные объекты на Украине, используемые для ударов по РФ, станут законной целью.

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