Россия протестует против поставок Британией вооружений Украине

МИД России предупредил, что британские военные объекты на Украине, используемые для ударов по РФ, станут законной целью.
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