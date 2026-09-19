Сати Казанова призналась, что растит дочь вегетарианкой: "Слежу за показателями, все в норме"

Два года назад Сати Казанова стала мамой. У певицы и ее супруга Стефано Тиоццо родилась дочь. Недавно артистка рассказала, что девочка, как и другие члены семьи, находится на вегетарианском питании.
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