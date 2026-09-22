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Владимирские новости

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Во Владимире ищут подрядчика на ремонт автовокзала

Во Владимире ищут подрядчика на ремонт автовокзала

Во Владимире ищут подрядчика на выполнение первого этапа работ по капитальному ремонту ГАУ «Владимирский автовокзал».

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