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Семак об опозданиях Вендела: «Он платит большие деньги. Если ему так нравится – пожалуйста»

Главный тренер « Зенита » Сергей Семак прокомментировал ситуацию с опозданием Вендела на тренировочный сбор команды.

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