Просьба Трампа "пощадить жизни украинских военных" подразумевает кое-что иное, пишет Tencent. В Курской области около 30 офицеров НАТО попало в ловушку.
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