Пострадавшим жителям в Евпатории помогает "Крым-СПАС"

Сотрудники Евпаторийского АСО ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" не остались в стороне. С самого начала они помогают жителям подтопленных территорий в Евпатории, оказывают им помощь, занимаются откачиванием воды из жилых домов.
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