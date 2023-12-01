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Пострадавшим жителям в Евпатории помогает "Крым-СПАС"

Пострадавшим жителям в Евпатории помогает "Крым-СПАС"

 Сотрудники Евпаторийского АСО ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" не остались в стороне. С самого начала они помогают жителям подтопленных территорий в Евпатории, оказывают им помощь, занимаются откачиванием воды из жилых домов.

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