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Спички - не игрушка

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"Конвоиры жали руку" Как сложилась судьба человека, который с ружьем отбил нападение толпы мигрантов на его дом

"Конвоиры жали руку" Как сложилась судьба человека, который с ружьем отбил нападение толпы мигрантов на его дом

Арт-видео.инфо Речь о предпринимателе Александре Краснове, который был вынужден защитить свою семью от нападения на его дом полсотни выходцев из Средней Азии.

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Комментарии
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Александр Рус
пора уже сжигать ишаков,все стадо
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13 час.
ВД
Валерий Денисов
Долой мигрантов, долой долой, долой!
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11 час.
Fvolodya55 Федоров
Слава богу, что  мужика оправдали. Вся судебная система РФ направлена на то, чтобы прекратить обороняться от нападающих. Следаки не желают работать и сразу ставят статью, чтобы засадить оборонявшегося. Здесь по сути должен отвечать участковый и начальник отдела. Почему не было ими пресечено нападение, вследствие чего были ранены два жулика? Ворвались в огороженный твой двор и видишь, что не возможно защититься, человек должен действовать на опережение. Ворвались в дом, то здесь некогда раздумывать, валить и все. Только начальство МВД и участковый должны нести ответственность. Милиция это законная власть государства на местах, и эта власть обязана защищать граждан, а не сажать. Отсюда и их ответственность должна быть.
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11 час.

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