"Конвоиры жали руку" Как сложилась судьба человека, который с ружьем отбил нападение толпы мигрантов на его дом

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Fvolodya55 Федоров

Слава богу, что мужика оправдали. Вся судебная система РФ направлена на то, чтобы прекратить обороняться от нападающих. Следаки не желают работать и сразу ставят статью, чтобы засадить оборонявшегося. Здесь по сути должен отвечать участковый и начальник отдела. Почему не было ими пресечено нападение, вследствие чего были ранены два жулика? Ворвались в огороженный твой двор и видишь, что не возможно защититься, человек должен действовать на опережение. Ворвались в дом, то здесь некогда раздумывать, валить и все. Только начальство МВД и участковый должны нести ответственность. Милиция это законная власть государства на местах, и эта власть обязана защищать граждан, а не сажать. Отсюда и их ответственность должна быть.