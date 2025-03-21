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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рафинья о 2:1 с Колумбией: «Победа нужна была всем – игрокам, персоналу и бразильским болельщикам. Это поворотный момент, теперь надо думать о матче с Аргентиной»

28-летний вингер забил с пенальти и отдал пас на решающий гол в игре южноамериканского отбора на чемпионат мира-2026 с Колумбией (2:1).

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