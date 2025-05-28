Более половины россиян всегда используют страховку для путешествий

Лето — пора отпусков, многие планируют на это время поездки по России и за рубеж. Эксперты страхового брокера Mains узнали об отношении россиян к страхованию рисков, возникновение которых возможно во время путешествия.
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