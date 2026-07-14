Общественный транспорт в России хотят изменить: что ждет пассажиров

В Госдуме предложили масштабную реформу общественного транспорта.В Госдуму внесли законопроект о введении единого федерального стандарта транспортного обслуживания, который должен установить минимальные требования к работе общественного транспорта во всех регионах России.
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