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Царьград

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Общественный транспорт в России хотят изменить: что ждет пассажиров

Общественный транспорт в России хотят изменить: что ждет пассажиров

В Госдуме предложили масштабную реформу общественного транспорта.В Госдуму внесли законопроект о введении единого федерального стандарта транспортного обслуживания, который должен установить минимальные требования к работе общественного транспорта во всех регионах России.

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