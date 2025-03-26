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Обмен квартир становится популярным при высоких ипотечных ставках

Обмен квартир становится популярным при высоких ипотечных ставках

В условиях высоких ставок по ипотеке становится популярной забытая схема покупки жилья времен СССР: обмен квартир с доплатой за увеличение площади, сообщил агентству «Прайм» независимый экономический эксперт и автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

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