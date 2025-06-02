В ассортименте магазинов можно найти много вариантов бытовой химии для мытья зеркал. Но зачем тратить деньги, если с этой проблемой легко справятся подручные средства, которые есть дома у каждой хозяюшки? Сегодня мы расскажем как быстро и просто помыть зеркала без разводов, не прибегая к помощи агрессивной химии.