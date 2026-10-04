Спасатели предотвратили взрыв газа в автомобиле на улице Титова

Тревожный звонок поступил в экстренную службу от самого водителя. Он сообщил, что в машине стремительно выходит газ, концентрация паров растёт с каждой секундой, а рядом постоянно ходят прохожие, любой из которых мог закурить и спровоцировать мощный взрыв.