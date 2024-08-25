Свадьба сына Наташи Королёвой. Без конфузов не обошлось: Мать жениха оттоптала фату невесты

На днях Наташа Королёва и Сергей Глушко женили единственного сына Архипа. Без конфузов не обошлось. Невестка, оказалась связана с той же профессией, что и Глушко, пишут журналисты, к тому, по всей видимости, она ещё и беременна.
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