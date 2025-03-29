Как узнать о размере будущей пенсии

Мужчины с 45 лет и женщины с 40 лет смогут заблаговременно узнавать о предполагаемом размере страховой пенсии по старости, суммах пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, а также о правах на выплаты из накопленных денег.