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Парламентская газета

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Как узнать о размере будущей пенсии

Как узнать о размере будущей пенсии

Мужчины с 45 лет и женщины с 40 лет смогут заблаговременно узнавать о предполагаемом размере страховой пенсии по старости, суммах пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, а также о правах на выплаты из накопленных денег.

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