Штаммы вирусов гриппа, платный VPN и родительское выгорание

- В Минздраве рассказали о новых штаммах вирусов гриппа в России; - Минфин предлагает объединить доход от недвижимости с зарплатой и другими поступлениями, а затем облагать все по прогрессивной шкале — от 13% до 22%; - Минцифры обсуждает с операторами связи введение платы за пользование свыше 50 Гб международного трафика в сетях 5G; - В России более половины родителей детей с аутизмом находятся в клиническом выгорании; - Крупные fashion-бренды сокращают ассортимент одежды больших размеров, аналитики связывают это с распространением препаратов для снижения веса.