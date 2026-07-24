ЦБ: удорожание топлива распространяется на широкий круг товаров и услуг

Удорожание топлива, согласно оперативным данным, начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
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