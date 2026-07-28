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Вознаграждение за успешный поиск пропавшего в Приморье вертолёта увеличено до 1,1 миллиона рублей

Вознаграждение за успешный поиск пропавшего в Приморье вертолёта увеличено до 1,1 миллиона рублей

Родственники пилота пропавшего в Приморье больше месяца назад вертолёта Robinson R44 Екатерины Руденцовой объявили об увеличении вдвое вознаграждения «тому, кто найдёт вертолёт и экипаж» — с 600 тысяч до 1,1 млн.

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