Вознаграждение за успешный поиск пропавшего в Приморье вертолёта увеличено до 1,1 миллиона рублей

Родственники пилота пропавшего в Приморье больше месяца назад вертолёта Robinson R44 Екатерины Руденцовой объявили об увеличении вдвое вознаграждения «тому, кто найдёт вертолёт и экипаж» — с 600 тысяч до 1,1 млн.