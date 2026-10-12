Врач предупредила о серьезной опасности ультрапереработанной еды

Ультрапереработанная пища негативно влияет на состояние организма человека. Специалисты доказали это в ходе исследования, в котором приняли участие 57 добровольцев в возрастной категории от 18 до 45 лет, сообщает 450media.
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