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Врач предупредила о серьезной опасности ультрапереработанной еды

Врач предупредила о серьезной опасности ультрапереработанной еды

Ультрапереработанная пища негативно влияет на состояние организма человека. Специалисты доказали это в ходе исследования, в котором приняли участие 57 добровольцев в возрастной категории от 18 до 45 лет, сообщает 450media.

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