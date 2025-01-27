Директора ФСБ просят разобраться в деле завлабораторией института теплофизики Кабова

К Александру Бортникову обратилась супруга новосибирского ученого. Она просит его провести служебную проверку в отношении новосибирских подчиненных, в результате действий которых, по ее мнению, Олег Кабов оказался на скамье подсудимых.
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