Глава управы Алексеевского района провёл еженедельный обход территории

Глава управы Алексеевского района Роберто Леонов провёл плановый обход территории. В мероприятии приняли участие глава муниципального округа Оксана Будакова, глава администрации Игорь Страхов, представители управы, сотрудники ГБУ «Жилищник Алексеевского района» и активные жители.
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