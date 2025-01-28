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Володин: ГД рассмотрит законопроект, уберегающий от навязывания допуслуг

Володин: ГД рассмотрит законопроект, уберегающий от навязывания допуслуг

В Госдуме рассмотрят законопроект, уберегающий граждан от навязывания им товаров и услуг.Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил о рассмотрении законопроекта, защищающего граждан от навязывания дополнительных платных услуг и товаров.

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