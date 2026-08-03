В Крыму нашли уникальные доисторические окаменелости

Загадка с берегов Симферопольского водохранилища. Эти окаменевшие трубки возрастом более 200 миллионов лет были своеобразным жилищем неизвестного и, скорее всего, вымершего вида древних морских обитателей, которые существовали еще на заре эры динозавров.