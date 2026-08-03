Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 276 подписчиков

В Крыму нашли уникальные доисторические окаменелости

В Крыму нашли уникальные доисторические окаменелости

Загадка с берегов Симферопольского водохранилища. Эти окаменевшие трубки возрастом более 200 миллионов лет были своеобразным жилищем неизвестного и, скорее всего, вымершего вида древних морских обитателей, которые существовали еще на заре эры динозавров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии