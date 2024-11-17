Высшая школа злословия А вот тут некоторым успокоительного не досталось опять. А вы празднуете победу Трампа? И я тоже нет.
Власть боится Гиркина
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Константин Беляев
Какое то мутное обвинение, шитое белыми нитками.
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7 час.
Владимир Назанский
Cтрелков, скажем прямо, не очень умный человек, амбициозный, но все-таки легенда. Несомненно - патриот без лицензии. Власть этого не терпит. Конечно, надо было дать ему возможность собрать добровольческий батальон. Скорее всего он бы уже и погиб героически. А так, на зоне, хотя бы останется жив, хоть и потеряет остатки политического капитала. Но его детям нужен живой отец.
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6 час.
Miha52 Новик Михаил
считать Стрелкова честным и порядочным можно только не зная ("не помня")его деятельность в ДНР в 2014, когда он украинцам продал Славянск и половину территории ДНР, и отдал приказ о сдаче Донецка (в чем сам признался в интервью Проханову), который, слава Богу, не стали выполнять защитники города.
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1 час.
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