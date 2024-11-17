Власть боится Гиркина

Владимир Назанский

Cтрелков, скажем прямо, не очень умный человек, амбициозный, но все-таки легенда. Несомненно - патриот без лицензии. Власть этого не терпит. Конечно, надо было дать ему возможность собрать добровольческий батальон. Скорее всего он бы уже и погиб героически. А так, на зоне, хотя бы останется жив, хоть и потеряет остатки политического капитала. Но его детям нужен живой отец.