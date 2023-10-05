Камерный обед. АиФ изучил меню для состоятельных в СИЗО

Питание по нормативамЗапеченная семга, ассорти из шашлыков, оливье и манты, есть даже халяль и фаст-фуд — сотня наименований блюд различных кухонь мира предлагается тем, кто физически не может хлебать тюремную баланду.
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