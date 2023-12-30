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Закон, порядок, государство

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От Министерства внутренних дел по Республике Крым бойцам СВО направлена партия помощи

От сотрудников Министерства внутренних дел по Республике Крым в центре Симферополя возле памятника воинам-афганцам состоялась передача прицелов-тепловизоров для военнослужащих 810 Отдельной десантно-штурмовой гвардейской бригады морской пехоты.

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