В кубанской станице Темижбекской люди пятый год дышат ужасным смрадом канализации. На удивление, вонючая река течёт из местного кондитерского цеха

В кубанской станице Темижбекской люди пятый год дышат ужасным смрадом канализации. На удивление, вонючая река течёт из местного кондитерского цехаВ Кавказском районе Кубани в станице Темижбекской (это недалеко от Кропоткина) люди уже 5 лет подряд вынуждены дышать ужасным смрадом канализации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Вышиванка и татуировки с нацистской символикой: жителя Крыма задержали за поддержку запрещенного в России украинского нацбатальона
- Бензиновый кризис: российское правительство продлило запрет на экспорт бензина и дизеля
- БРИКС+ в Нью-Дели: Владимир Путин участвует в расширенной сессии о будущем глобального роста
Свежие комментарии