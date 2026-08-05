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Живая Кубань

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В кубанской станице Темижбекской люди пятый год дышат ужасным смрадом канализации. На удивление, вонючая река течёт из местного кондитерского цеха

В кубанской станице Темижбекской люди пятый год дышат ужасным смрадом канализации. На удивление, вонючая река течёт из местного кондитерского цеха

В кубанской станице Темижбекской люди пятый год дышат ужасным смрадом канализации. На удивление, вонючая река течёт из местного кондитерского цехаВ Кавказском районе Кубани в станице Темижбекской (это недалеко от Кропоткина) люди уже 5 лет подряд вынуждены дышать ужасным смрадом канализации.

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