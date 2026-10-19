Французский футболист Килиан Мбаппе поделился мнением, что радость от игры важнее титулов. Нападающий "Реала", перешедший из "Пари Сен-Жермен" в 2024 году, за свою карьеру стал лучшим бомбардиром и многократным чемпионом.