Куда идут кораллы

Одиночные коралловые полипы медленно, но верно ползут туда, где жизнь стабильнее. Когда мы говорим о кораллах, то представляем огромные известковые конструкции на морском дне, образующие коралловые рифы, или ажурные ювелирные украшения, сделанные из обломков этих рифов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии