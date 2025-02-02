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FiNE NEWS

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Куда идут кораллы

Куда идут кораллы

Одиночные коралловые полипы медленно, но верно ползут туда, где жизнь стабильнее. Когда мы говорим о кораллах, то представляем огромные известковые конструкции на морском дне, образующие коралловые рифы, или ажурные ювелирные украшения, сделанные из обломков этих рифов.

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