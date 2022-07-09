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Рогозин заявил, что не собирается обсуждать что-либо с главой НАСА Нельсоном, пока с предприятий «Роскосмоса» не снимут санкции

Рогозин заявил, что не собирается обсуждать что-либо с главой НАСА Нельсоном, пока с предприятий «Роскосмоса» не снимут санкции

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сделал заявление о том, что он не собирается обсуждать что-либо с администратором НАСА Биллом Нельсоном, пока не будут сняты ограничительные меры, введенные в отношении предприятий отечественной госкорпорации.

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