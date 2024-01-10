Глава Минсельхоза Финляндии сообщила о продлении закрытия границ с РФ еще на месяц

Финляндия намерена продлить закрытие пропускных пунктов на границе с Россией еще на месяц. Об этом 10 января заявила глава министерства сельского и лесного хозяйства Финляндии Сари Эссайя, которая также является кандидатом в президенты от христианских демократов.