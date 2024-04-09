Скандальный клуб «Мутабор» закрылся спустя три дня работы под новой вывеской

Там прошла первая вечеринка, которая опять всем не понравилась.После проведения первой вечеринки под новой вывеской, клуб «Мутабор», ранее известный своей скандальной репутацией, был закрыт по требованию общественников из организации «Ветераны России».
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