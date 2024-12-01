В Эстонию в порт Таллина зашли шесть кораблей военно-морской группы НАТО. Национальное гостелерадио ERR передает, что в Старом порту Таллина пришвартовались британский фрегат HMS Iron Duke, норвежский штабной корабль HNoMS Maud, французский фрегат FS Auvergne, нидерландский фрегат HNLMS Van Amstel, бельгийский фрегат BNS Louise-Marie и патрульный корабль FS Commandant Blaison.
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