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В порт Таллина зашли шесть кораблей военно-морской группы НАТО

В порт Таллина зашли шесть кораблей военно-морской группы НАТО

В Эстонию в порт Таллина зашли шесть кораблей военно-морской группы НАТО. Национальное гостелерадио ERR передает,  что в Старом порту Таллина пришвартовались британский фрегат HMS Iron Duke, норвежский штабной корабль HNoMS Maud, французский фрегат FS Auvergne, нидерландский фрегат HNLMS Van Amstel, бельгийский фрегат BNS Louise-Marie и патрульный корабль FS Commandant Blaison.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
🤣🤣🤣🤣Россия,кинь им Орешек!
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