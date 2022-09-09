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S&P 500 приносит деньги только во сне

S&P 500 приносит деньги только во сне

Многие слышали про стратегии активной внутридневной торговли. Об их эффективности можно спорить, но мало кто задумывается, что настоящей противоположностью им может быть не пассивный подход «купил индекс и держи», а получение прибыли во сне.

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