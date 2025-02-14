Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Свежие комментарии

Решил обновить внешний вид старого дома. Многие смеялись над задумкой, теперь хотят так же

Решил обновить внешний вид старого дома. Многие смеялись над задумкой, теперь хотят так же

В конце прошлого года мы переехали в новый дом, который строили почти 4 года, а тот старенький домик, в котором жили на протяжении этого времени, теперь служит нам в качестве хоз.

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Комментарии
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Анфиса Аскаева
Можно вопрос? Посмотрела на сайте этого бренда очень много продукции. В основном для работ по дереву. А Вы какую марку этой краски покупали? А как думаете, вид силикатного кирпича можно таким образом преобразовать?
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19 час.
В С
А не пробовали просто помыть стены ?
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15 час.
Владимир Алтайцев
&quot;  Говорят - фильм  для  дураков, а мне  понравился&quot;.Дом  из к4расного кирпича  гораздо  более красив  своим естественным  цвет ом, чем как попало  крашенный  чёрт знает чем.
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15 час.
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